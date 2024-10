Cláudio Ferreti (MDB) em cima (E), Renato Araújo (PL) em cima (D), Zé Augusto ( Republicanos) embaixo (E) e Rafael Ribeiro (Psol) embaixo (D) - Divulgação

Publicado 06/10/2024 16:30 | Atualizado 06/10/2024 17:39

Angra dos Reis - Os candidatos à prefeitura de Angra dos Reis acompanhados de seus assessores, familiares e amigos, votaram na manhã deste domingo (6), assim como muitos eleitores não enfrentaram grandes filas nas seções eleitorais do município.

Cláudio Ferreti do MDB acompanhado dos seus netos votou no Cem Centro - antigo PAM. Ao sair da seção deixou uma mensagem à população “Vamos trabalhar muito para melhorar a vida das pessoas. O nosso compromisso é com Angra dos Reis”.

Renato Araújo do PL votou na escola municipal coronel João Pedro de Almeida, no bairro Camorim Grande, entrou na seção sozinho. Na saída disse à população“ Todo poder emana do povo, e se for da vontade de Deus e do povo, vamos resgatar Angra dos Reis e devolver para a população.”

Zé Augusto do Republicanos votou acompanhado do seu filho, no colégio municipal Alexina Lowndes, no bairro Bonfim. Na saída disse à população: " Com esperança de uma mudança para um futuro melhor, vou lutar por cada cidadão de Angra dos Reis".

Rafael Ribeiro ( Psol) votou sozinho na escola Júlio Larangeiras, no bairro do Parque das Palmeiras. Ao deixar o local de votação ele disse à população" Um projeto de bem viver pra Angra. As sementes estão lançadas e vamos cultivá-las".

Veníssius Barbosa do ( União Brasil), não retornou o nosso contato.