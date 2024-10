Vice-prefeito (E) Rubinho Metalúrgico e o prefeito eleito, Cláudio Ferreti,(D) - Divulgação/Assessoria Ferreti

Publicado 11/10/2024 18:00 | Atualizado 11/10/2024 18:19

O prefeito eleito Cláudio Ferreti, MDB, com (42,41%), um total de 40.681 votos válidos (fonte TSE), assumi oficialmente a prefeitura de Angra dos Reis, na costa verde, no dia 1º de janeiro de 2025, juntamente com os 15 vereadores eleitos nas eleições de seis de outubro.

Ferreti que está em descanso pós eleição, tem acompanhado as notícias que envolvem Angra dos Reis, mesmo fora do município. A possível anulação das eleições, divulgada pelo ex- presidente e apoiador do segundo candidato, mais votado em Angra, não preocupou o prefeito eleito.

Em entrevista ao O Dia, Cláudio Ferreti do MDB, falou sobre as expectativas à frente da prefeitura e afirmou que o seu governo terá uma gestão baseada em entregas relevantes para a população. “A eleição acabou é hora de união em prol do bem da nossa cidade”. (Confira a entrevista na íntegra)



O DIA – As eleições de seis de outubro foram bem acirradas. Os números mostram pouca diferença entre o senhor e o segundo colocado. Como o senhor avalia os resultados das eleições?





Cláudio Ferreti - A população reconheceu nosso projeto de cidade, as entregas da gestão Fernando Jordão em várias áreas. Angra era uma cidade atormentada pela insegurança. Hoje, de Garatucaia a Mambucaba, as pessoas se sentem mais seguras. Criamos o cartão-educação, a maternidade, o serviço de oncologia e a UPA infantil. Está tudo perfeito? Claro que não. Mas a população reconheceu nas urnas que estamos no caminho certo.





O Dia - O senhor vê a possibilidade de uma nova eleição já que o adversário e apoiador do candidato do PL, ex- presidente Jair Bolsonaro, afirma que as eleições em Angra não acabaram?





Cláudio Ferreti - Durante os 45 dias de campanha, a campanha do candidato do PL entrou com pelo menos 40 ações na Justiça contra nós. Lamento que eles não respeitem a vontade da maioria da população de Angra e insistam em teses, no mínimo bizarras, para tentar reverter o resultado das urnas na Justiça.



O DIA - Quanto ao santinho com a imagem sua e do ex-presidente Bolsonaro, que levou o adversário a pedir a impugnação das eleições, o que tem a dizer?



Cláudio Ferreti - A derrota nas urnas está deixando o candidato do PL desequilibrado. Nem todos tem maturidade para aceitar a derrota. Nosso panfleto era totalmente legal. Vencemos as eleições contra uma máquina de fakenews. O candidato do PL foi condenado 4 vezes por apresentar pesquisas eleitorais manipuladas para enganar o eleitor. Até um jornal foi distribuído gratuitamente contendo pesquisa com dados fake, que já tinha tido sua publicação proibida pela Justiça. No dia da eleição, a cidade foi inundada por mensagens de texto pedindo voto, o que é proibido.





O DIA - Uma Câmara pouco renovada, maioria base de governo, isso favorece uma boa administração?



Cláudio Ferreti - A campanha acabou. É hora de união em prol do bem da nossa cidade.





O DIA - Como o senhor espera administrar Angra dos Reis?



Cláudio Ferreti - Faremos uma gestão baseada em entregas relevantes para a população, com foco em geração de emprego e oportunidades. Vamos seguir avançando na saúde com a ampliação do serviço oncológico, cardíaco e a criação de uma Clínica de Exames de Imagem. Faremos Angra avançar cada vez mais na base do consenso e do diálogo com todos.





O DIA – No primeiro dia útil de 2025, após a posse no dia 1º de janeiro, qual a primeira ação do senhor à frente da prefeitura?



Cláudio Ferreti - Vou assegurar o andamento de todos os projetos prioritários, caso do cartão-educação, que precisa ser entregue aos alunos no início do ano letivo. Vou reunir o secretariado para pedir celeridade à implantação dos novos projetos. E vou mandar um recado claro para os vereadores: “a campanha acabou, vamos dialogar para que nossa cidade continue avançando”.





O DIA - Sabemos que o mês de janeiro, início de governo, é um mês em que Angra registra tragédias com as fortes chuvas. Como o senhor pretende administrar de forma que a cidade não seja alvo gravíssimo de desastres naturais, como tem ocorrido nos últimos anos?



Cláudio Ferreti - Angra dos Reis tem um trabalho permanente de prevenção contra os efeitos dos eventos climáticos extremos. Está na rotina da Prefeitura o trabalho de contenção de morros, dragagem e desassoreamento dos rios, além de um plano definido de ação, em caso de temporais e deslizamentos. Nossa Defesa Civil é uma das mais bem preparadas e bem equipadas do Estado.





O DIA – O que a população pode esperar do prefeito Ferreti nos próximos quatro anos ( 2025-2028)?





Cláudio Ferreti - Uma gestão de diálogo e entregas. Isso quer dizer que Angra vai ter Centro de Exame de Imagem, vai ter hospital veterinário 24 horas, vamos despoluir todas as praias do continente e da Ilha Grande, vamos criar o maior programa de qualificação profissional da região para que nossa população tenha mais oportunidade de geração de emprego e renda. Não faço promessas, assumo compromissos. E cumpro.