MDB teve mais vereadores eleitosDivulgação/reprodução TSE

Publicado 07/10/2024 00:22 | Atualizado 07/10/2024 00:43

Angra dos Reis - A Câmara de Vereadores de Angra dos Reis, na costa verde, também teve seus parlamentares escolhidos nas eleições deste domingo (6). Foram 15 vereadores eleitos. O MDB ocupou a maior bancada, quatro vereadores, sendo três reeleitos e um de primeiro mandato e mais votado nas eleições.

Já os Progressistas com três vereadores escolhidos pela população. PL e Agir ocupam duas cadeiras cada, seguidos do Avante, Solidariedade, Republicanos e PRD, um eleito de cada partido. Confira abaixo a listagem dos vereadores eleitos para mandato dos próximos quatro anos.

MDB - Jorginho Brum, mais votado do partido, Jane Veiga e Titi Brasil, foram reeleitos e Nilsinho Batalhador primeiro mandato.

PP - Kelven da Saúde foi o mais votado do partido e do pleito para o primeiro mandato, Dudu do Turismo e Charles Neves garantiram a reeleição.

No Solidariedade Marquinho Coelho foi reeleito.

PL - Greg Duarte e Marcelinho Bob são eleitos para exercerem seu primeiro mandato.

PRD - Chapinha foi reeleito.

Agir - Helinho do Sindicato garantiu reeleição e Léo Marmoraria retorna ao Legislativo.

Republicanos - Sargento Thimoteo, retorna ao legislativo, depois de ficar de fora em 2020.

Avante - Edinho Rodrigues é reeleito.