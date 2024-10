Campanha contra o furto de energia acontece pelo município até sexta-feira - Divulgação/Enel

Publicado 09/10/2024 10:38

Angra dos Reis - Com objetivo de combater a fraude e o furto de energia, a Enel Distribuição Rio realiza, nesta semana, de terça-feira (8) até sexta (11), o projeto Energia Legal em Angra dos Reis, na costa verde. Com ações de conscientização sobre os riscos e prejuízos da ligação clandestina, os popularmente conhecidos, "gatos".

Durante o evento é oferecido uma série de serviços à população: atendimento móvel, negociações de dívidas com condições especiais, orientações de segurança com a rede elétrica e dicas de consumo consciente de energia, bem como troca de lâmpadas e sorteio de 15 geladeiras para substituição. "Furtar energia é crime, prejudica o fornecimento de energia, pode causar acidentes e impacta diretamente o valor da tarifa".



Em 70 edições do projeto Energia Legal realizadas pela Enel Rio, a companhia identificou furto de energia em 26,7 mil clientes, sendo 92% dos casos em residências e 8% em estabelecimentos comerciais nas 28 cidades por onde passou desde o fim de 2019.



Fazer ligações irregulares é crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusão, além da obrigação de pagar os valores de consumo correspondentes ao período em que ocorreu a irregularidade. Essa conduta contribui para a queda na qualidade do serviço prestado, o que prejudica todos os consumidores da concessionária com maior número de interrupções e, por vezes, dificulta o retorno da energia elétrica. Conforme estimativa da distribuidora, se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os consumidores da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de 5%.





Quem adota a prática popularmente conhecida como “gato”, além de cometer um crime, coloca a própria vida e a segurança da população em risco. "Pessoas não habilitadas, que tentam manipular o medidor de energia ou fazer ligação direta na rede, podem sofrer choque elétrico e acidentes graves, até mesmo fatais. Para denunciar o furto de energia, basta acessar o aplicativo Enel Rio ou ligar para a Central de Relacionamento pelo 0800 280 0120. Não é necessário se identificar.



Troca de geladeiras



Por meio do projeto Enel Compartilha Eficiência, a companhia realiza a iniciativa de troca de geladeiras durante o Energia Legal. Os clientes do município poderão se cadastrar nas Unidades Móveis de Atendimento ou de forma online até o dia 11, às 15h, para concorrer ao sorteio das geladeiras eficientes, com selo Procel de economia.



Para participar do sorteio, o cliente deve ser consumidor residencial ou rural e titular da conta de energia, além de estar adimplente com a Enel e ter uma geladeira funcionando para que possa ser efetuada a troca pelo modelo mais eficiente. Os beneficiados nesta ação terão as geladeiras trocadas na sexta-feira (11), conforme programação abaixo.





Atendimentos e Consumo Consciente de Energia





Os moradores de Angra dos Reis também terão acesso a diversas ações da Enel Rio por meio de uma estrutura móvel de atendimento, que ficarão localizadas em Japuíba, Frade (Cunhambebe) e Mambucaba. Nessas unidades, os clientes poderão solicitar serviços, como segunda via de conta, troca de titularidade, pedido de ligação nova e parcelamento de dívida com condições especiais, entre outros.



Ao longo da ação, a Enel Distribuição Rio também oferecerá dicas de segurança e de consumo consciente de energia. Além disso, a distribuidora fornecerá informações e atendimento para o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica (Baixa Renda), programa do Governo Federal que dá descontos na conta de energia de até 65% em relação à tarifa residencial normal. O cliente também poderá realizar a troca gratuita de lâmpadas incandescentes e/ou fluorescentes por até cinco do modelo LED.



Durante o Energia Legal, os clientes e alunos da rede pública poderão visitar a Carreta Educacional da Enel que oferece interação lúdica sobre assuntos relacionados à energia. Uma das principais atrações da Carreta é a maquete que apresenta as fontes de energia (solar, eólica, hidráulica, térmica e nuclear), além de mostrar os impactos da ação do homem sobre o meio ambiente. “A maquete explica, de forma didática, as fontes mais importantes de energia e todo o efeito das nossas ações sobre o meio ambiente, inclusive nas mudanças climáticas.

Os alunos poderão aprender e compartilhar ideias de uma forma prática e divertida”, explica Alexandre Ferreira, especialista de sustentabilidade da Enel Distribuição Rio. O caminhão de 13 metros - equipado com recursos audiovisuais, sala de realidade virtual e jogos – estará estacionado na Rua Três de Maio, Mambucaba (ao lado do campo da Gringa).





Troca de Geladeiras e Carreta Educacional



Cadastramento para a troca de geladeiras

Datas: 8 a 10 de outubro



Horários: 8h30 às 17h (dias 8 e 9) e 8h30 às 15h (dia 10)





Sorteio das geladeiras



Data: 10 de outubro



Horário: 16h



Substituição das geladeiras

Data: 11 de outubro

Horário: 8h30 às 13h.