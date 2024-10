As duas vítimas socorridas pelo SAMU e Corpo de Bombeiros, sem gravidade, foram levadas para o HMJ - Divulgação/redação

Publicado 11/10/2024 19:55 | Atualizado 11/10/2024 19:56

Angra dos Reis - Uma capotagem de veículo no final da tarde desta sexta-feira (11), por volta das (18h), na Rio-Santos, deixou duas vítimas e o fluxo lento na altura do bairro Camorim Grande, em Angra dos Reis, na costa verde. O acidente foi na pista sentido Rio de Janeiro. As vítimas socorridas foram levadas para o HMJ, com ferimentos leves.

O veículo, uma van de empresa privada, com dois homens, sendo o motorista e o carona, que trafegava sentido Paraty, saiu da pista, entrando na contra mão, sentido Rio, bateu no meio fio e capotou, caindo em uma ribanceira. Por sorte os ocupantes tiveram ferimentos leves, segundo o resgate. Apesar do veículo ter saído da rodovia, o transito, sentido Rio, ficou lento, durante o trabalho das equipes de resgates no socorro às vítimas, que foram levadas, pelos Bombeiros e SAMU, para o Hospital Municipal da Japuíba, HMJ. A unidade não informou o estado de saúde.

Não se sabe ainda a dinâmica do acidente. Não chovia no momento, a pista estava seca e sem obras. Neste momento (19h30), o fluxo flui normalmente e cai na cidade uma chuva fina. Atenção redobrada para quem vai pegar a estrada sentido costa verde do estado, vésperas do feriado de Nossa Senhora Aparecida, neste sábado (12)..