Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida recebe adoração dos fiéisDivulgação/ Paróquia da Ribeira

Publicado 12/10/2024 01:39

Angra dos Reis - Os festejos em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, comemorado no dia 12 de outubro, já começaram em diversas comunidades de Angra dos Reis, com missas, procissões e atividades esportivas e culturais.

Os bairros da Ribeira, Vila do Abraão (Ilha Grande), Bracuí e Vila Velha apresentam programações específicas, apoiadas pela Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio, com o objetivo de celebrar a padroeira do Brasil em várias paróquias da cidade.

Na paróquia do Balneário, que leva o nome da santa, conta com uma programação especial que inclui novena preparatória, missas, shows, procissão e corrida. A novena começou no dia 3 de outubro e conta com duas missas diárias, às 15h e 19h, celebradas por padres convidados. A cada dia, os fiéis poderão doar um alimento ou um item de higiene, que serão entregues às famílias carentes da cidade.



Na quinta-feira (10), após a missa da noite, músicos da paróquia animaram a festa. Nessa sexta-feira (11), a programação contou com show do grupo Missão Resgate Já.



No sábado, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, as atividades começam cedo, com missa às 7h, seguida de outra às 10h. Às 17h acontece a tradicional procissão, saindo do convento do Carmo, percorrendo as principais ruas do centro da cidade. Às 18h será celebrada a missa solene, e logo após, o cantor André Bainha se apresentará.



A festividade continua no domingo (13) com a realização da Corrida de Nossa Senhora Aparecida, com largada marcada para as 8h. Todas as vagas já foram preenchidas. A partir das 12h haverá um almoço animado pelo pagode do cantor Pablito.







PROGRAMAÇÃO







10 de outubro







8° Dia da Novena - Gesto Concreto: Arroz



15h - Missa com Padre Cícero



19h - Missa com D. Paulo Celso



20h30 - Animação com músicos da paróquia







11 de outubro



9º Dia da Novena - Gesto Concreto: Item de Higiene Pessoal



15h - Missa com Padre Roberto



19h - Missa com Padre Reginaldo de Piranema



20h30 - Show com o grupo Missão Resgate Já







12 de outubro







7h - Santa Missa com Padre Roberto



10h - Santa Missa com Padre Éder



17h - Procissão saindo do convento do Carmo



18h - Santa Missa solene com Padre Roberto



20h - Show com André Bainha







13 de outubro







8h - Corrida de Nossa Senhora Aparecida



12h - Almoço de Nossa Senhora Aparecida com show de pagode





Festa da Padroeira na Ribeira

Na comunidade da Ribeira, os fiéis também já celebram Nossa Senhora Aparecida, com uma programação que envolve fé, devoção e muita alegria. Os festejos acontecem na capela que recebe o nome da santa, situada na rua Ilha dos Coqueiros, 620 fundos, na Praia da Ribeira. As atividades religiosas tiveram início nesta terça-feira, (8,) às 19h30, com louvor e adoração ao Santíssimo Sacramento, com o Grupo de Louvor Cristo Rei.

Na quarta-feira, dia 9, foi iniciado o tríduo preparatório para a festa da Rainha do Brasil, com a reza do Santo Terço, às 19h e Celebração da Palavra, às 19h30.

O ponto alto das festividades acontece no sábado, (12), quando a comunidade sairá em procissão pelas ruas do bairro, às 17h30. Os devotos carregarão o andor da santa da guarita da Ribeira, em direção à capela de Nossa Senhora Aparecida.

Logo após , Missa Solene que será presidida pelo padre Cícero, da Paróquia Cristo Rei.

Após a missa, a festividade continua com um jantar dançante animado pela dupla Lins & Baby, a partir das 21h.

Durante todos os dias de festa, haverá quermesse, oferecendo uma variedade de comidas típicas.





Programação da Ribeira

De 9 a 11

19h – Tríduo com reza do terço

19h30 – Celebração da palavra com as comunidades convidadas



E as festividades continuam por outras comunidades inclusive na Vila do Abraão, na Ilha Grande.



Local: Paróquia São Sebastião



Nos dias 9, 10, 11 e 13

Todos os dias sempre às 19h – Missa solene



Dia 12, sábado

18h30 – Missa, seguida de procissão de Nossa Senhora Aparecida pela rua principal da Vila do Abraão e logo após terá grupos de forró animando a noite deste sábado



Programação do Bracuí

Local: Igreja Nossa Senhora Aparecida - Rua Pedro Costa, Gamboa do Bracuí

No sábado 12

9h30 – Procissão pelo bairro da Gamboa do Bracuí

10h – Missa com Padre Pedro

12h – Almoço

14h – Show de prêmios



Programação da Vila Velha

Local: Estrada Vereador Benedito Adelino, n° 5555, próximo ao salão comunitário do bairro



Dia 12

10h – Procissão saindo da capela até a praia

10h30 – Missa, seguida de apresentação das crianças do catecismo

12h – Feijoada para arrecadação de verba para a reforma da capela

12h30 – Show com Sandro

14h – Festa para as crianças do bairro, com brincadeiras e distribuição de brinquedos, doces e refrigerantes doados pelos moradores.