Material apreendido pela polícia e encaminhado a 166ª DP - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 12/10/2024 16:01

Angra dos Reis - Uma central de monitoramento do tráfico de drogas, conhecido como " BBB do tráfico", foi desmantelada pela Polícia Militar, nessa sexta-feira (11), no Morro da Fortaleza, área central de Angra dos Reis na costa verde. A polícia chegou no local com auxílio do Disque Denúncia (0300 2531177), que recebeu inúmeras informações sobre a atividade criminosa.

De posse das informações, uma equipe formada por agentes do Serviço Reservado (P2) e do 33º BPM, foi até o morro checar as denúncias. No local havia um espaço utilizado pelos traficantes para endolação de entorpecentes e toda estrutura do "Big Brother do tráfico". Os bandidos ao avistarem a chegada da polícia, correram para área de mata, deixando tudo para trás. Ninguém foi preso.

Foram apreendidos pelos policiais: dois simulacros de fuzis, 195 trouxinhas de maconha, um litro de loló, 42 sacolés de haxixe, quatro rádios comunicadores, um notebook, um roteador, câmeras de monitoramento, uma balança de precisão, 50 frascos de cheirinho da loló, além de farto materiais para endolação e etiquetas com a inscrição "Skank de 20". A ocorrência foi registrada na 166ª DP.

Desde o início do ano o Disque Denúncia Angra já recebeu cerca de 750 denúncias auxiliando a polícia nas operações contra a criminalidade.

A população de Angra dos Reis pode contribuir para uma cidade mais segura, denunciando qualquer atividade criminosa, 24 horas por dia ao Disque Denúncia, através dos telefones 0300 253 1177 e (21) 2253 1177 - ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br). Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.