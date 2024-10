No meio da tripulação haviam pelo menos três crianças - Divulgação/reprodução rede social

Angra dos Reis - Uma embarcação que fazia translado Angra X Vila do Abraão, na Ilha Grande, com turistas e bagagens, quase foi a pique, durante a travessia no mar de Angra, na tarde deste sábado (12). “ Foi um sufoco o barco parou e a água foi entrando”, disse uma tripulante.

Segundo informações dos tripulantes o barco de turismo saiu de Angra com destino a Vila do Abraão na Ilha Grande, foram surpreendidos por uma rajada de vento, na altura da ilha de Cataguases. “ O casco rompeu na popa, próximo aos motores, que pararam e a água começou a invadir a embarcação".

O incidente foi próximo a ilha de Cataguases. O marinheiro conseguiu levar a embarcação até a ilha próxima, do Cavaco, onde a tripulação buscou abrigo. O local fica entre 40 a 60 minutos, do cais do bairro Camorim. Apesar do susto, por sorte ninguém ficou ferido.