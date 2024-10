Acidente na Rio-Santos na altura da Mombaça, vítima removida pelos Bombeiros - Divulgação

Publicado 15/10/2024 17:05

Angra dos Reis - Um motociclista ficou ferido na tarde desta terça-feira (15), após colidir com um carro de passeio, na rodovia Rio-Santos, na altura do bairro Mombaça, sentido centro da cidade, em Angra dos Reis, na costa verde.

Segundo informações colhidas pela nossa reportagem no local, a vítima lúcida, com ferimentos no braço e na perna, contou "que estava trafegando sentido Rio de Janeiro e foi fechado por um veículo. Ao tentar desviar, colidiu na lateral de um carro que seguia sentido São Paulo. O primeiro motorista que, segundo o motociclista, teria provocado a colisão, se evadiu do local".

O Corpo de Bombeiros foi acionado. O homem foi atendido pelo resgate e encaminhado ao Hospital Municipal da Japuíba. A unidade não deu detalhes, mas informou que a vítima está na emergência. O motorista do outro veículo atingido, nada sofreu.

O trânsito foi interrompido nos dois sentidos Rio/SP para atendimento e remoção da vítima, em menos de 20 minutos, e em seguida o fluxo seguiu lento, até a chegada da PRF. Houve congestionamento nas duas vias da rodovia. Neste momento o fluxo segue normalmente sem restrição.