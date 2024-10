Drogas apreendidas no Morro da Fortaleza - Divulgação/ Disque Denúncia

Publicado 14/10/2024 19:10 | Atualizado 14/10/2024 19:11

Angra dos Reis - Policiais do Serviço Reservado, P2, realizaram nesta segunda-feira,14, uma operação no Morro da Fortaleza, área central de Angra dos Reis, na costa verde. Três pessoas foram presas deixando para trás drogas avaliadas em R$ 15 mil. As drogas apreendidas e os suspeitos foram encaminhados à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

A operação na comunidade se deu a partir de informações encaminhadas ao Disque Denúncia (0300 253 1177), de venda de drogas no Morro da Fortaleza. Os policiais militares do Serviço Reservado do 33ª BPM (Angra dos Reis) chegaram ao local indicado e constataram a veracidade da informação. A equipe, que conseguiu surpreender os criminosos, deu um prejuízo de mais de R$ 15 mil ao tráfico de drogas. O fato ocorreu durante uma operação nesta segunda-feira (14). Lembrando que no último sábado, uma operação a PM destruiu uma central de monitoramento do tráfico na mesma localidade, com grande apreensão de câmeras, rádios comunicadores, além de armas e munições.

Segundo informações da polícia, quando os agentes se aproximavam de um trailer conhecido como ponto de venda de drogas, identificaram um homem em atividade suspeita e outras duas pessoas que tentaram fugir ao avistar a chegada dos policiais, sem sucesso. Durante abordagem, foram apreendidos: dois tabletes de maconha de 200 gramas, 20 tabletes de maconha de 50 gramas, 38 tiras de maconha, 51 balas, 230 pinos de cocaína de R$ 15, 230 pinos de cocaína de R$ 40, 45 skankes, 63 haxixes de R$ 50, 97 pedras de crack, cinco balas de ecstasy, 15 potes com cheirinho da loló, um rádio comunicador, uma base carregadora de rádio, três aparelhos celulares, um caderno de anotações do tráfico e pequena quantia de dinheiro em espécie. Todos os materiais foram encaminhados, juntamente com os suspeitos, à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

A Polícia Militar solicita a população de Angra dos Reis, que contribua com o trabalho das autoridades, denunciando qualquer atividade criminosa, localização de bandidos, armas e drogas ao Disque Denúncia. O serviço funciona 24h por dia, através dos telefones 0300 253 1177 e (21) 2253 1177 - ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa. É possível denunciar também pelo App "Disque Denúncia RJ" ou através do site (www.disquedenuncia.org.br). Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.