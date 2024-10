Chegada dos dois presos à delegacia em flagrante por tráfico de drogas - Divulgação/Disque Denúncia

Chegada dos dois presos à delegacia em flagrante por tráfico de drogasDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 14/10/2024 19:35

Angra dos Reis- Dois traficantes de drogas, gerente e olheiro, foram presos na manhã desta segunda-feira (14), por policiais militares do Serviço Reservado do 33º BPM, na localidade conhecida como Casinhas do Bracuí, em Angra dos Reis, na Costa Verde. Os agentes foram ao local com objetivo de checar informações sobre tráfico encaminhadas pelo Disque Denúncia (0300 253 1177). Um dos detidos afirmou estar a mando de "FB", traficante do bairro Bracuí, preso no ano passado pela polícia.



De posse das informações, a equipe da P2, foi ao local denunciado, durante buscas próximo a uma escola, avistou um homem no interior de uma tenda, sentado em um banco, com um rádio comunicador nas mãos e uma sacola. Ele foi abordado e aos policiais, Victor de Souza Soares afirmou integrar o tráfico local e que estaria traficando a mando de Jorge Fabrício dos Santos Correa, vulgo “FB”, preso em 2023 pelo serviço reservado do 33º BPM, mas que seria o "dono" da comunidade. Na sacola apreendida havia entorpecentes.

Próximo ao local, os agentes ainda capturaram Danilo Santos da Cruz, que estava com um rádio e afirmou ser olheiro do tráfico. Com os dois, foram apreendidos 28 pinos de cocaína, 18 pedras de crack, quatro tiras de maconha, dois rádios e R$ 35 em espécie. Eles foram encaminhados à 166ª DP, onde permaneceram presos e estão à disposição da Justiça.



A Polícia Militar solicita a população de Angra dos Reis, que contribua com o trabalho das autoridades, denunciando qualquer atividade criminosa, localização de bandidos, armas e drogas ao Disque Denúncia. O serviço funciona 24h por dia, sete dias da semana, através dos telefones 0300 253 1177 e (21) 2253 1177 - ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa. É possível denunciar também pelo App "Disque Denúncia RJ" ou através do site (www.disquedenuncia.org.br). Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.