Kikil do Bracuí para o pódio em Roma, na Itália - Divulgação/PMAR

Kikil do Bracuí para o pódio em Roma, na ItáliaDivulgação/PMAR

Publicado 18/10/2024 09:32 | Atualizado 18/10/2024 09:35

Angra dos Reis - O atleta Cristiano Morais, mais conhecido como "Kikil", (24 ), morador do bairro Santa Rita 2, no Bracuí, em Angra dos Reis, na costa verde, conquistou duas medalhas no Rome International Open 2024, realizado na última quarta-feira (16), o atleta angrense garantiu a medalha de prata na categoria Super Pesado e a de bronze no Absoluto.

Cristiano viajou para a Itália com o apoio do Auxílio Atleta, um incentivo da Secretaria de Esporte e Lazer, que tem possibilitado a participação de esportistas locais em competições de alto nível, tanto no Brasil quanto no exterior.

Apesar da grande conquista, a jornada do atleta ainda não terminou. Nesta quinta-feira (18), Cristiano volta aos tatames para disputar a categoria Super Pesado sem quimono, buscando mais uma medalha para sua coleção e exaltando o nome de Angra no exterior.

- Está sendo uma sensação única representar Angra fora do país. Estou feliz demais em poder participar da competição, fazendo o que amo! Obrigado a todos que estão comigo nessa caminhada - afirmou Kikil, após conquistar as medalhas em Roma.