Entrada do bairro Balneário, uma das ruas com registros de inundações com as chuvas intensas ocorridas na cidadeDivulgação/arquivo

Publicado 19/10/2024 11:46

Angra dos Reis - A Defesa Civil de Angra dos Reis vem monitorando a possibilidade de grandes acumulados de chuva, neste final de semana, entre sexta-feira, (18) e domingo, (20). O município está em estado de observação, e a orientação é de que as pessoas fiquem atentas às informações publicadas nos canais oficiais do governo municipal e pelos sistemas de mensagens via celular.



A Defesa Civil informa que entre sexta-feira e domingo, o acumulado total de chuva pode chegar a um nível entre 50 mm e 100 mm, porém, esses números dependem só poderão ser confirmados através de monitoramento, já que as chuvas podem ser localizadas e até mesmo ultrapassar esses volumes em alguns pontos. Desde ontem que a cidade está com tempo encoberto, muitas nuvens carregadas, períodos com chuvas finas, desde ontem com a chegada de uma frente fria no estado, derrubando a temperatura na costa verde.

Em caso de emergência podem acionar a Defesa Civil ( 199) e o Corpo de Bombeiros (193).



Alerta via SMS



Em Angra, mais de 40 mil pessoas estão cadastradas no sistema de aviso por SMS, que é gratuito. Para receber as mensagens com o cenário metereológico, é necessário enviar um SMS para o número 40199, informando apenas o CEP da residência, pousada, hotel, local de trabalho etc. Mesmo sem créditos, o cidadão inscrito recebe as mensagens.



Dúvidas também podem ser esclarecidas pelos telefones da Defesa Civil: 199 / (24) 3365-4588.

Enel monta plano de emergência para atender a população



Com a possibilidade de fortes chuvas neste final de semana, a Enel, montou plano de emergência que inclui reforço no contingente operacional e aumento da capacidade dos canais de atendimento, incluindo o call center.



De sexta (18) até domingo (20) as equipes estão mobilizada, para atender eventuais ocorrências que envolvam o fornecimento de energia nos 66 municípios de sua área de concessão. O alerta meteorológico prevê um cenário climático adverso, principalmente, a partir da tarde deste sábado em diversas áreas do estado, com possibilidade de chuva forte, ventos e descargas atmosféricas. Até o fim do domingo, o aviso vale para todas as regiões do estado.

O plano mobilizado pela Enel Rio prevê o reforço do número de equipes em campo e de todos os canais de atendimento, incluindo o call center, que poderá ter sua capacidade de atendimento duplicada em casos de um evento climático severo. A partir dos alertas emitidos pelas autoridades, a empresa já iniciou ações de comunicação direta com os clientes para informar a população sobre os riscos trazidos pelas chuvas. A distribuidora também tem mantido diálogo com as principais autoridades estaduais e dos municípios atendidos pela empresa.

Em situações de contingência, devido ao alto volume de chamadas no call center, a empresa orienta que os clientes utilizem preferencialmente os canais digitais para maior agilidade do atendimento, como o site (www.enel.com.br), o aplicativo Enel (disponível para iOS e Android) ou ainda mandar o WhatsApp Elena: (21) 99601-9608.



A empresa ainda aproveita para reforçar dicas importantes de segurança com a rede elétrica em casos de tempestades:

- Se encontrar um cabo partido, não se aproxime;

- Não encoste em objetos metálicos: como semáforos, postes de iluminação pública, pontos de ônibus, portões e grades;

- Retire os equipamentos da tomada e deixe-os fora do alcance da água;

- Busque abrigo seguro: em caso de ventos intensos, procure locais seguros, longe de estruturas suscetíveis a danos, como postes, árvores ou fiações elétricas;

- Evite áreas arborizadas: durante tempestades, há risco de queda de árvores e descargas atmosféricas (raios).