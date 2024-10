Cais de embarque e desembarque na Vila do Abraão - Divulgação/reprodução rede social

Cais de embarque e desembarque na Vila do AbraãoDivulgação/reprodução rede social

Publicado 19/10/2024 11:14

Ilha Grande - A 6ª edição do Circuito Cervejeiro de Corrida vai animar o sábado (19), na Vila do Abraão, Ilha Grande. A largada está prevista para as 14h, em frente ao Casarão da Ilha, na Rua Alice Kuri. Apesar do tempo, encoberto com possibilidades de fortes chuvas, por conta da frente fria que chegou ontem, na região trazendo queda na temperatura, os participantes e visitantes já estão chegando na Vila.

O evento une corrida, cerveja e diversão e tem o objetivo de proporcionar uma experiência única aos participantes que correm alguns quilômetros fazendo paradas estratégicas para a degustação de cervejas. A corrida não visa à competição, os participantes correm juntos por diversão.

Serão 2,5 km de percurso com três pontos de parada para degustação de cerveja. Os interessados, maiores de 18 anos, devem se inscrever pelo site www.circuitocervejeirocorrida.com.br . Até o momento há mais de 250 inscritos.

O Circuito Cervejeiro de Corrida conta com o apoio da Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria Municipal de Eventos, e faz parte do Calendário Oficial de Eventos da cidade.