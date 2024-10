Pelo telhado do restaurante, localizado na Vila do Abraão, ainda dá pra a nuvem de fumaça causada pelo incêndio - Divulgação/reprodução rede social

Pelo telhado do restaurante, localizado na Vila do Abraão, ainda dá pra a nuvem de fumaça causada pelo incêndioDivulgação/reprodução rede social

Publicado 19/10/2024 08:58 | Atualizado 19/10/2024 09:01

Ilha Grande - Um incêndio no início da manhã deste sábado,(19) destruiu parte de uma cozinha de um restaurante na Vila do Abraão, na Ilha Grande, em Angra dos Reis. O Corpo de Bombeiros da Ilha foi acionado, para conter as chamas, e segundo moradores ainda está no local, fazendo varredura para verificar se há foco de incêndio. Não houve feridos.

Não se sabe ainda o que teria provocado o incêndio que deu início as chamas, por volta das 7h da manhã de hoje. O restaurante fica localizado próximo a praia e no momento não havia clientes. Algumas embarcações com turistas, funcionários de pousadas, bares e restaurantes, chegavam na Vila do Abraão. Segundo relato dessas pessoas dava pra ver, ainda da baía, a nuvem de fumaça que tomou o local. Neste momento, duas horas depois do incidente, a situação foi totalmente controlada. Hora do proprietário contabilizar o prejuízo.