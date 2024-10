Entre as autoridades, à direita deputada Célia Jordão e o terceiro da esquerda para direita, o prefeito Fernando Jordão - Divulgação/assessoria deputada

Publicado 19/10/2024 12:30

Angra dos Reis - Autora da Lei que dispõe sobre a Política Estadual da Economia do Mar no Rio de Janeiro, a deputada Célia Jordão (PL) foi uma das representantes do Brasil no Fórum Internacional sobre Economia Azul, o Oeiras Bluetech Ocean. O evento, realizado pelo Fórum Oceano, em parceria com o Fórum Internacional para Energias Limpas - Macau (IFCE), aconteceu em Lisboa, Portugal, nesta quarta (16) e quinta-feira (17), e reuniu mais de 200 participantes de diferentes nacionalidades.



No encontro, foram discutidos temas relacionados à indústria pesqueira, aquicultura, energia limpa e transição energética. Célia Jordão enfatizou a importância da participação do Brasil no debate. “Essa é uma oportunidade de construir uma bagagem enorme de conhecimento ao ouvir sobre as boas práticas relacionadas ao setor e desenvolvidas em outros países. Com todo esse aprendizado, conseguiremos contribuir ainda mais para o desenvolvimento econômico do nosso estado no que tange a essa política tão fundamental, que é a Economia do Mar”, destacou.

O subsecretário de Energia e Economia do Mar do Rio de Janeiro, Marcelo Alexandre Felipe, também marcou presença no evento.

O Fórum tratou ainda sobre as soluções sustentáveis para o setor, as últimas tendências globais de investimentos na Economia Azul e as oportunidades que surgem com as inovações tecnológicas, como o uso da Inteligência Artificial (IA), que tem potencial para impactar positivamente as atividades no oceano.