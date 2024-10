Homem apontado como mandante do incêndio aos carros da operadora de internet - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 23/10/2024 17:18

Angra dos Reis - Policiais do 33º BPM identificaram Marco Thomaz dos Santos Moreira de Almeida, vulgo “Sem Roupa”, como o responsável pela ordem de incendiar carros de operadora de internet, em Angra dos Reis na costa verde. Hoje,(23), o Disque Denúncia (0300 253 1177) divulgou o cartaz do suspeito mais procurado pela polícia na região.

Segundo policiais militares do serviço reservado do 33º BPM, ele seria o mandante de incendiar carros da empresa de telecomunicações, na madrugada da última terça-feira (22), na cidade. Quando pelo menos três veículos foram incendiados. A perseguição à empresa, já está há mais de cinco anos.



"A empresa, que atua há muitos anos em Angra, tem sido alvo de ordens do tráfico para interromper suas atividades em determinadas áreas do município, além de sofrer com tentativas de extorsão, Ainda segundo os policiais, há inclusive tentativa de extorsão do criminoso ao comércio local". A empresa registrou boletim de ocorrência na 166ª DP, que passou a investigar o caso.



Quem tiver informações que possam ajudar na captura de Marco Thomaz dos Santos Moreira de Almeida, vulgo “Sem Roupa”, pode entrar em contato de forma anônima, ao Disque Denúncia de Angra dos Reis, pelos telefones 0300 253 1177 e (21) 2253 1177 - ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa. É possível denunciar também pelo App "Disque Denúncia RJ" ou através do site (www.disquedenuncia.org.br). Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.