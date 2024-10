Sapinhatuba 3 pista interditada com a queda de uma árvore - Divulgação/Reprodução rede social

Sapinhatuba 3 pista interditada com a queda de uma árvoreDivulgação/Reprodução rede social

Publicado 24/10/2024 15:51 | Atualizado 24/10/2024 15:56

Angra os Reis - Um vento forte com chuva de verão atingiu a cidade de Angra dos Reis, na costa verde, na tarde desta quinta-feira (24), trazendo prejuízos aos motoristas. Dois trechos da Rio-Santos, na altura da Sapinhatuba 3 e no Morro do Moreno, em Jacuecanga, foram registras queda de árvores.

A chuva de verão com vento forte foi por volta das 14h30 e em menos de 30 minutos, duas ocorrências com queda de árvores interditaram a rodovia Rio-Santos, nos dois sentidos Rio/Angra. Atenção pra quem está trafegando pela rodovia. A Defesa Civil foi acionada e já está nos locais com equipes da CCR, para liberar a pista.

Queda de árvore na altura do Morro do Moreno sentido Rio de Janeiro Divulgação/rede social

Neste momento não chove na cidade.