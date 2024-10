Depois da ventania o cais de turismo da Vila do Abraão, na Ilha Grande, ficou assim - Divulgação

Publicado 24/10/2024 22:15

Angra dos Reis - O vento forte que passou pela região da costa verde, na tarde desta quinta-feira,(24), por volta das 14h30, continuou fazendo estragos no continente e na Ilha Grande, em Angra dos Reis. Além de quedas de árvores na Rio-Santos, na altura da Sapinhatuba 3 e no Morro do Moreno, o telhado do cais de embarque e desembarque de turistas na Vila do Abraão, foi arrancado e lançado ao mar, por pouco não atingiu um grupo de pessoas na beira da praia.

Algumas placas do telhado do cais da Vila do Abraão foram retiradas do mar e colocadas na areia Divulgação

O telhado do cais inaugurado recentemente na Vila do Abraão, na Ilha Grande, foi totalmente destruído. moradores estavam sentados quando foram surpreendidos pela ventania, que arrancou as placas de alumínio lançando-as ao mar. Por pouco não houve uma tragédia. Nos vídeos que circulam na rede social, parte do telhado cai em cima das mesas de um bar na areia da praia, por sorte o grupo que estava sentado, conseguiu escapar ileso.

Funcionários da Prefeitura conseguiram retirar da água parte do telhado. Uma equipe da Defesa Civil, segundo nota da prefeitura, fará nesta sexta-feira uma vistoria no local.

Espécie encalhada na praia do Cazuza, Portogalo Divulgação/reprodução rede social

Outro fato que chamou atenção, um vídeo gravado por pescadores, ganhou às redes sociais, mostra um peixe encalhado na areia da praia do Cazuza, no bairro Portogalo. Segundo pescadores da região trata-se de um filhote de tubarão que com o mar revolto, a espécie veio na correnteza durante a passagem da ventania.

A Rio-Santos, que teve dois pontos de bloqueio com a queda de árvores na pista, ficou a tarde com trânsito fluindo no sistema Siga e Pare, sendo totalmente liberado os dois sentidos Rio/São Paulo, no início da noite. Neste momento segue sem retenção.