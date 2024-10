Era assim que "Caneta" gostava de ficar quando não estava em campo - Divulgação/Beto Carmona

Publicado 29/10/2024 11:05

Angra dos Reis - Angra dos Reis perdeu nessa segunda-feira (28), feriado na cidade, Dia do Servidor Público, um dos maiores zagueiros da história do futebol amador da cidade. Luís Antônio da Mota Faustino, popularmente conhecido como Caneta. Nos anos 70 e 80, o zagueiro clássico de mais de 1,90 de altura, vestiu as camisas dos times da Estiva e Verolme, e encantava a todos com o seu futebol.

Caneta veio de Santa Cruz para Angra trazido por Osmar Sacramento para jogar no Estiva, se encantou pela cidade e decidiu ficar em Angra. Caneta, além de ter sido um zagueiro clássico, era um exímio cobrador de falta. Em 1976, ele foi campeão pelo Estiva e chegou a vestir também a camisa da Seleção Angrense de futebol amador. Caneta era motorista aposentado. Fora do campo sua paixão era está com família e amigos curtindo um bom pagode.

Os amigos, que conquistou na cidade se despediram de um dos maiores destaques do futebol angrense na década de 70.