Material apreendido no morro do Santo Antônio na operação do GAT e P2 - Divulgação/ Disque Denúncia

Publicado 29/10/2024 10:20 | Atualizado 29/10/2024 10:20

Angra dos Reis - Na noite dessa segunda-feira (28), policiais militares do Serviço Reservado do 33º BPM (Angra) e do Grupamento de Ações Táticas (GAT), prenderam um homem e apreenderam um menor, e grande quantidade de drogas no Morro Santo Antônio, área central da cidade. A ação teve a participação do Disque Denúncia Angra (0300 253 1177), que recebeu informações precisas sobre a movimentação do tráfico na localidade.



De acordo com a P-2, de posse da denúncia, a equipe procedeu à localidade conhecida como Cachoeirinha, onde avistaram duas pessoas em atividade suspeita. Foi realizado cerco na localidade, onde os policiais militares prenderam Matheus Palmeira Severiano, (22), que estava com um rádio transmissor. Um menor que carregava um saco com entorpecentes foi apreendido.

Durante revista, foram encontrados na sacola; 194 pinos de cocaína, 36 sacolés de crack, 28 frascos de loló, 26 tiras de maconha, 25 trouxinhas da mesma droga, 12 frascos de lança perfume, três rádios transmissores, dois tabletes de maconha e uma base de rádio comunicador.

Todos os envolvidos e a apreensão do material, foram encaminhados, à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada. Após prestarem esclarecimentos, o delegado decidiu por autuar Matheus no tráfico de drogas e o menor por fato análogo a associação para o tráfico de drogas. Eles estão à disposição da Justiça. O homem preso deve ser encaminhado, nesta terça-feira (29) para presídio no estado e o menor apreendido foi apresentado ao Juizado da Infância.



A Polícia Militar solicita a população de Angra dos Reis, que contribua com o trabalho das autoridades, denunciando qualquer atividade criminosa, localização de bandidos, armas e drogas ao Disque Denúncia. O serviço funciona 24h por dia, sete dias da semana, através dos telefones 0300 253 1177 e (21) 2253 1177 - ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa. É possível denunciar também pelo App "Disque Denúncia RJ" ou através do site (www.disquedenuncia.org.br). Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.