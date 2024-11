Cruzeiros começam a chegar em Angra movimentando o comércio e a economia da cidade - Divulgação/ PMAR

Publicado 04/11/2024 15:54

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra está se preparando para uma grande movimentação de turistas durante os feriados prolongados neste mês de novembro, Proclamação da República, no dia (15) e o da Consciência Negra, no dia (20). De acordo com a TurisAngra, a taxa de ocupação dos hotéis na cidade já ultrapassa 90% para o período, com alguns estabelecimentos registrando 100% de lotação. Um esquenta para o réveillon e férias, quando a cidade recebe uma grande concentração de visitantes, sendo a maioria do continente europeu.

Além disso, o número de turistas em Angra nesse período será intensificado com a chegada de dois cruzeiros no Cais Santa Luzia, um no dia 13, e outro no dia 17, o que irá aumentar o movimento na cidade, movimentando a economia.

Com a possibilidade de um "megaferiado" de seis dias na cidade do Rio de Janeiro, devido ao encontro do G20, entre os dias 15 e 20, a TurisAngra espera que Angra seja um dos principais destinos para os cariocas no período e, para garantir uma recepção adequada ao grande fluxo de visitantes, a Prefeitura de Angra reforçou a infraestrutura, segurança, limpeza e os serviços turísticos, assegurando que os turistas possam aproveitar o melhor que a cidade tem a oferecer.

- Estamos otimistas com a alta procura por Angra dos Reis durante este feriado prolongado. A cidade está preparada para receber esse volume de turistas, e estamos tomando todas as medidas necessárias para garantir uma excelente experiência - destacou o presidente da TurisAngra, Marc Olichon.

Olichon também ressaltou que, para o Natal e o Ano Novo, a ocupação hoteleira já ultrapassa 85%, com previsão de atingir 100% nas próximas semanas.

A expectativa é que o período tenha um impacto positivo na economia local, especialmente nos setores de hospedagem, alimentação e serviços turísticos, consolidando Angra dos Reis como um dos destinos mais procurados do estado do Rio de Janeiro nos feriados de fim de ano.