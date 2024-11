Angra dos Reis - A Aldeia Sapukai e o Quilombo do Bracuí foram palco de oficinas de mapeamento participativo, promovidas como parte do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) de Angra dos Reis, na costa verde. O objetivo das atividades foi integrar o conhecimento das comunidades indígena e quilombola sobre os locais onde vivem, além de discutir os cenários de perigo e vulnerabilidade enfrentados por essas populações, especialmente em relação aos deslizamentos causados pelas chuvas na região.

Comunidades quilombola e indígenas observam atentamente as informações dos técnicos do Ministério das Cidades Divulgação/PMAR

A primeira oficina teve início no centro da Aldeia Sapukai, e contou com a participação de indígenas e outros membros da comunidade. A atividade foi realizada no salão da Igreja Santa Rita, no Quilombo Bracuí. As ações contaram com a presença de profissionais da Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Defesa Civil, que compartilharam informações sobre o PMRR dessas localidades.As oficinas fazem parte da segunda fase do plano municipal, que tem previsão de conclusão em setembro de 2025. O plano é dividido em cinco etapas: planejamento da execução, mapeamento de risco, formulação do plano municipal de redução de risco, levantamentos complementares, sumário executivo e devolutivas.A coordenação da ação é realizada pelo Departamento de Mitigação e Prevenção da Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades. Angra dos Reis foi selecionada como um dos 20 municípios em todo o Brasil e um dos dois do estado do Rio de Janeiro para o desenvolvimento deste plano.