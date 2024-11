Angra dos Reis - A licitação do Parque Natural Municipal da Mata Atlântica, conhecido como Parque da Cidade, localizado na região da Enseada, em Angra dos Reis, na costa verde, ocorrerá no dia 5 de dezembro, às 14h, na sede da B3, em São Paulo. A nova data foi definida após a Prefeitura realizar ajustes no edital do projeto, disponível no Portal de Licitações: [Portal de Licitações](https://angra.rj.gov.br/licitacao.asp?indexsigla=transp&vIDLic=12886&o=20&m=3&s=4&p=&a=2024).

Empresa vencedora da licitação terá 35 anos para construir, operacionalizar e manter o parque em uma área privilegiada Divulgação/PMAR

- Este projeto, que integra preservação ambiental e ecoturismo, será um marco no desenvolvimento turístico do município. Além de impulsionar o turismo continental e explorar nossas belezas naturais, o Parque da Cidade fortalecerá a economia local, gerando negócios e empregos - afirmou André Pimenta, secretário municipal de Planejamento e Parcerias.A concessão do Parque da Cidade tem como principais objetivos a promoção do ecoturismo, o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. A empresa vencedora do processo de licitação terá um contrato de 35 anos para implantar, administrar, operar e manter o Parque.Ela garantirá à empresa vencedora o acesso às estruturas já construídas pela Prefeitura de Angra na primeira etapa do projeto, incluindo o acesso principal ao Parque, que está concluído, e o estacionamento para visitantes, atualmente em construção. Após o término do processo licitatório, a segunda etapa das obras será iniciada, com a continuidade da infraestrutura necessária para estender a estrada até o ponto mais elevado da cidade, no Morro do Bulé.Entre os principais parâmetros do projeto estão o valor referencial do contrato de R$ 438.909.535,69, um período de implantação de 72 meses e uma taxa interna de retorno de 9%. A outorga fixa mínima é de R$ 259.771,53, e a outorga variável será de 1% da receita bruta gerada pelo Parque.O projeto contempla diversas atividades ao ar livre, como trilhas, trekking, escalada, voo livre, rapel, ciclismo, mountain bike, arvorismo e mirantes para contemplação das paisagens. Também está prevista a construção de restaurantes panorâmicos, lojas, um museu, anfiteatro, horto, trenó, hotel e um teleférico que ligará o centro de Angra dos Reis ao Parque, proporcionando uma experiência completa para os visitantes.O Parque da Cidade possui aproximadamente mil hectares, com uma vasta área de Mata Atlântica. No local, os visitantes poderão desfrutar de belas paisagens e rica biodiversidade.A unidade de conservação foi criada pelo decreto nº 10.760, de 26 de dezembro de 2017, e atualmente é gerida pelo Instituto Municipal do Ambiente (IMAAR). A Secretaria de Planejamento e Parcerias coordena a viabilidade da concessão.Para mais detalhes sobre o projeto e suas etapas de implantação, acesse o site oficial: https://ppp.angra.rj.gov.br/parque-da-cidade.asp