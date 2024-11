Bairro Camorim Grande às escuras desde às 15h30 - Divulgação

Publicado 08/11/2024 22:30

Angra dos Reis - Uma frente fria prevista para chegar nesta sexta-feira,(8) nas regiões sul e sudeste, com previsão de grande volume de chuva e ventos fortes, atingiu a costa verde do estado, na tarde de hoje, por volta das 15h, e fez a Defesa Civil de Angra dos Reis colocar a cidade em estado de observação. "A expectativa é de mais de 100mm de chuva, podendo chegar a 150mm e ventos de até 70 km/h, até a madrugada deste sábado(9).

Em menos de três horas de chuva forte, algumas comunidades tiveram queda de energia. Segundo moradores do bairro Camorim Grande, a falta de energia elétrica foi de quase sete horas, das 15h30 às 22h15. Equipes da concessionária responsável pela distribuição, Enel, estavam no local para reestabelecer o sistema. Neste momento segue normalizado.

Hoje pela manhã, A Defesa Civil municipal enviou alerta de mensagens por SMS, pelo número 40 199, informando a previsão de intensidade de chuvas para as próximas horas. " Este volume entre 100mm e 150mm é normal, em três dias, nesta época do ano. o que deve ser monitorado é se este volume vai cair em um tempo menor", disse Lauro de Oliveira, Relações Públicas da Defesa Civil.

Os sistemas de sirenes também podem ser acionados caso a previsão se intensifique aumentando o volume de chuva. Essas sirenes estão localizadas em áreas de risco de deslizamentos de terra. Outro sistema de alerta é pelo Cell Broadcast, também disponível pra única cidade da costa verde. Este sistema o morador não precisa ser cadastrado. As mensagens são automáticas e ficam na tela do celular até que sejam visualizadas.

A Defesa Civil realiza o ano inteiro treinamentos para moradores dessas áreas de risco e capacitação, para que possam ter a percepção de risco em ocorrência de fortes chuvas. Este trabalho é feito no continente e na Ilha Grande.

O município está entre os 20 do país, com registros de tragédias envolvendo fortes chuvas. Mortes, inundações com as cheias dos rios, bloqueio da Rio-Santos, vias interditadas, queda de árvores, interrupção de energia e deslizamentos de terras , estão entre os problemas causados pelas fortes chuvas que atingem o litoral nesta época do ano com a aproximação do verão.

Em 2023, nos meses de dezembro e janeiro, o bairro Bracuí foi o mais atingido com o temporal. No mês passado, a chegada de uma frente fria trouxe tempestade tropical, seguida de uma ventania, que destelhou o cais da Vila do Abraão na Ilha Grande e interditou a Rio-Santos com a queda de uma árvore, na altura da Sapinhatuba 3. Outro registro foi a interdição da Rio-Santos, na altura de Mangaratiba, pela concessionária que administra a rodovia, para segurança dos motoristas, por se tratar de um trecho de talude suscetível a deslizamentos de encostas.

A Defesa Civil pede aos moradores que fiquem atentos as mensagens oficiais enviadas pelo celular e pelo sistema de sirenes, se for necessário, e sigam exatamente as orientações. Em caso de emergência ligue 199 ou 193 ( Corpo de Bombeiros). Se você ainda não se cadastrou e mora em área de risco 40 199 e informe seu CEP.

O problema só foi solucionado pela Enel, por volta das 22h15.