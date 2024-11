Real Mambucaba ergueu a taça do campeonato - Divulgação/PMAR

Publicado 11/11/2024 16:21

Angra dos Reis - Terminou nesse sábado, (09), no campo da Gringa, no bairro do Frade, em Angra dos Reis/RJ, a Copa Mambucaba de Futebol Sub-17. A disputa reuniu quatro equipes. O Real Mambucaba e Vila Histórica brigaram pela taça.

Na decisão, o Real Mambucaba venceu por 5 a 0, com gols de Thomás (2), Nunes, Brito e Vitor. O time campeão, treinado por Marcelinho, ainda levou para casa os troféus de goleiro menos vazado, Chicão, que sofreu um gol, e de artilheiro, com Thomás, que marcou cinco gols no campeonato.

Equipes sub17 em campo na briga pelo título Divulgação/PMAR

Nesta quarta-feira, dia 13, a bola vai rolar para a Copa Mambucaba de Futebol na categoria Sub-15. Seis equipes vão participar do campeonato: Real Mambucaba, Edy Show de Bola, Tipo Colômbia, Real Frade, Conquista e Nova Geração (Paraty).