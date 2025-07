Área sendo preparada pela prefeitura para atender diariamente 20 caminhões que transportam peixe para fora da cidade - Divulgação/PMAR

Publicado 25/07/2025 11:49

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis realiza uma obra na área central da cidade para solucionar o problema do escoamento de chorume dos caminhões que transportam pescado. Com uma área própria para degelo, o despejo inadequado da água do peixe, que causa mau cheiro nas vias públicas, será reduzido.

A situação é bem crítica, no verão quando a cidade está lotada e esses caminhões que transportam pescado para outros municípios deixam um rastro de chorume, que vai do centro da cidade, passando pela Praia do Anil e longos trechos da Rio-Santos. Motoristas e moradores à beira da rodovia, que reclamam do mau-cheiro, já estão comemorando a iniciativa da prefeitura.

- Vai ser uma boa, porque no verão, um calor infernal e aquela água que desce do caminhão de peixe deixa aquele cheiro insuportável. Não tenho ar condicionado no meu carro e sofro com a situação- disse Elber Justino (38), representante comercial.



Segundo a prefeitura, o espaço está sendo construído na antiga rotatória próxima ao Cais dos Pescadores, uma área estratégica e de fácil acesso. A Secretaria Executiva de Serviço Público está adaptando o local para atender até 20 veículos simultaneamente, e dar mais agilidade e organização para a rotina do setor pesqueiro.



Sob o solo da área, passam duas redes de águas pluviais. A intervenção prevê que o chorume seja devidamente drenado e direcionado para essas redes, de forma controlada, eliminando o despejo impróprio nas vias públicas.



— Essa obra vai ser benéfica para todos: pescadores, moradores e turistas. Vamos ter mais organização, mais limpeza e mais qualidade de vida para quem vive ou visita a nossa cidade - destacou o secretário de Agricultura, Aquicultura e Pesca, Jorge Eduardo Mascote.