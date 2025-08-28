"Rael" agiota preso pela Civil atuava em Angra - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 28/08/2025 12:44

Angra dos Reis - José Israel Pacheco Adriano, conhecido como Rael (37) foi preso, ontem (27), por policiais da 166ª DP, em Angra dos Reis na Costa Verde. Ele é acusado de montar uma rede de extorsão, coagir as vítimas e transformar dívidas de R$ 2mil em mais de R$ 100 mil. Segundo a polícia na cidade da costa verde uma mulher e um homem viveram momentos de terror sob ameaça do estelionatário.

A prisão foi resultado de uma ação rápida da equipe de investigação após denúncia de 2 vítimas (uma mulher de 40 anos e um homem de 38), que vinham sendo reiteradamente constrangidas e ameaçadas pelo autor para quitar supostos débitos com valores muito superiores ao originalmente emprestado.



De acordo com uma das vítimas, ela é viúva e por está em situação de fragilidade financeira após o falecimento do marido. Ela há 9 meses teria solicitado um empréstimo de R$ 1 mil ao autor, e desde então vinha sendo coagida de maneira constante a realizar pagamentos, que com juros abusivos já superavam o montante de R$ 10 mil até a data de sua prisão. O autor chegou a procurar a vítima em seu local de trabalho e posteriormente em sua residência, onde se apoderou de sua geladeira nova, adquirida há apenas seis meses por cerca de R$ 3 mil, como forma de pagamento da dívida.



No mesmo dia, uma segunda vítima, um homem de 38 anos, compareceu à delegacia e narrou fatos ainda mais alarmantes. Segundo seu relato, em março de 2023, tomou emprestado R$ 2 mil com Rael, pagando desde então juros abusivos de R$ 100 por dia. Em um ano e meio, já teria desembolsado cerca de R$ 60 mil, sem que a dívida fosse quitada — segundo o autor, ainda restariam R$ 46 mil.



Esta vítima relatou ainda que teve que vender um imóvel da família, que sua mãe também sofreu pressão e que os cobradores frequentemente apareciam armados, gerando verdadeiro terror psicológico. O trio comparecia à residência da vítima semanalmente, cobrando juros com ameaças veladas de represálias, inclusive contra a filha da vítima.



A Polícia Civil dará continuidade à investigação com o objetivo de identificar outras possíveis vítimas. A população pode colaborar de forma sigilosa com informações sobre esse ou outros casos semelhantes.



Denúncias anônimas podem ser realizadas pelo 0300-253-1177. O sigilo é garantido.