"Rael" agiota preso pela Civil atuava em AngraDivulgação/Polícia Civil
De acordo com uma das vítimas, ela é viúva e por está em situação de fragilidade financeira após o falecimento do marido. Ela há 9 meses teria solicitado um empréstimo de R$ 1 mil ao autor, e desde então vinha sendo coagida de maneira constante a realizar pagamentos, que com juros abusivos já superavam o montante de R$ 10 mil até a data de sua prisão. O autor chegou a procurar a vítima em seu local de trabalho e posteriormente em sua residência, onde se apoderou de sua geladeira nova, adquirida há apenas seis meses por cerca de R$ 3 mil, como forma de pagamento da dívida.
No mesmo dia, uma segunda vítima, um homem de 38 anos, compareceu à delegacia e narrou fatos ainda mais alarmantes. Segundo seu relato, em março de 2023, tomou emprestado R$ 2 mil com Rael, pagando desde então juros abusivos de R$ 100 por dia. Em um ano e meio, já teria desembolsado cerca de R$ 60 mil, sem que a dívida fosse quitada — segundo o autor, ainda restariam R$ 46 mil.
Esta vítima relatou ainda que teve que vender um imóvel da família, que sua mãe também sofreu pressão e que os cobradores frequentemente apareciam armados, gerando verdadeiro terror psicológico. O trio comparecia à residência da vítima semanalmente, cobrando juros com ameaças veladas de represálias, inclusive contra a filha da vítima.
A Polícia Civil dará continuidade à investigação com o objetivo de identificar outras possíveis vítimas. A população pode colaborar de forma sigilosa com informações sobre esse ou outros casos semelhantes.
Denúncias anônimas podem ser realizadas pelo 0300-253-1177. O sigilo é garantido.
Agiota monta rede de extorsão, em Angra, acaba preso pela Civil
Ele chegou a pegar uma geladeira nova da vítima, para abater na dívida, que de R$ 1mil passou para R$ 10 mil
