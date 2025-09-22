Equipe se mobiliza para o Parque Mambucaba - Divulgação/Reprodução Defesa Civil Angra

Equipe se mobiliza para o Parque MambucabaDivulgação/Reprodução Defesa Civil Angra

Publicado 22/09/2025 22:51 | Atualizado 22/09/2025 23:02

Angra dos Reis - A Defesa Civil de Angra dos Reis, segue monitorando a chegada de uma frente fria, trazendo chuvas e possíveis rajadas de ventos de fracos a moderados, principalmente, a partir da madrugada desta terça-feira (23). Uma equipe já se deslocou, preventivamente, para o Parque Mambucaba. Na tarde de hoje, foram enviados à população msm sobre as condições meteorológicas.

Segundo Lauro Oliveira, Relações Públicas da Defesa Civil, o núcleo da chuva se dirige do Estado de São Paulo, que pode atingir a região serrana. Os bairros como Parque Mambucaba e Bracuí estão sendo acompanhados, por conta das possíveis cheias dos rios.

- Estaremos monitorando 24 horas, informando a população. Todos os nossos pluviômetros estão funcionando normalmente - disse, ressaltando a importância dos motoristas e barqueiros, evitarem sair de casa quando as chuvas estiverem intensas.

Hoje a tarde choveu fraco em alguns bairros e no centro da cidade. Na noite desta segunda-feira (20h), equipes da Defesa Civil se deslocaram para o Parque Mambucaba, em caráter preventivo, por conta das condições meteorológicas que preveem alta da maré nesta madrugada. A estratégia é dá uma resposta mais rápida à população no caso de eventual emergência.



