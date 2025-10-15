ônibus que faz a linha Angra/Paraty sendo vistoriado - Divulgação/rede social

ônibus que faz a linha Angra/Paraty sendo vistoriado Divulgação/rede social

Publicado 15/10/2025 16:05

Costa Verde - Foi realizada nessa terça-feira (14) a operação "Detro pelo Estado", nas cidades de Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba, na costa verde. O foco da ação foi coibir irregularidades no transporte intermunicipal e no serviço clandestino de transporte de passageiros. Foram 100 veículos abordados, 26 multas aplicadas, além de sete ônibus recolhidos e tirados de circulação.

Na abordagem os fiscais constataram a falta de documentação, veículos com aparelhos de ar condicionado, sem funcionar, e problemas de elevação para cadeirantes. Foram 13 ônibus autuados, nessas condições).

No transporte complementar (vans), sete notificações foram aplicadas por excesso de passageiros e desvios de itinerário, além de seis veículos particulares autuados por transporte ilegal remunerado.

As fiscalizações aconteceram, em Mangaratiba - no centro e distritos de Itacuruçá, Muriqui e Conceição de Jacareí, e nos terminais de Angra e Paraty, com ações integradas com o Centro de Tecnologia de Fiscalização e Monitoramento, CTFM, que acompanhou à distância.

Durante a operação os fiscais orientaram os passageiros que tivessem qualquer reclamação sobre o transporte, acessar a Ouvidoria do Detro-RJ, pelo site rj.gov.br/ouverj ou pelo telefone (21)3883 -4100.