Foragido capturado pela polícia angrense é levado à delegacia - Divulgação/PC

Publicado 30/10/2025 16:15 | Atualizado 30/10/2025 16:31

Angra dos Reis - Um homem de 38 anos foi preso pela Polícia Civil, durante operação no bairro Bracuí, em Angra dos Reis, na costa verde. Ele é acusado de integrar uma facção criminosa em Ilhéus, na Bahia. O acusado foi condenado a quase 10 anos de prisão por tráfico de drogas e organização criminosa, expedido pela Justiça baiana. O esconderijo do foragido foi descoberto nesta semana (27) na cidade da costa verde após investigação.

O mandado de prisão foi cumprido. O homem que não teve a identidade revelada, não resistiu a prisão quando foi localizado pelos policiais. Antes de fugir para o Estado do Rio, ele foi condenado na Bahia a 9 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado.

O preso encaminhado à 166ª DP será transferido ainda nesta semana para o Estado da Bahia, onde será encaminhado ao presídio onde cumprirá a pena.

Jovem preso pela segunda vez em menos de 12 dias

Durante a operação, uma outra prisão na cidade da costa verde foi executada. Desta vez um jovem de 24, em menos de 12 dias foi preso pela segunda vez. O jovem é apontado pela polícia como "radinho do tráfico.

Ele foi capturado na operação "Arrasto" contra o tráfico de drogas. Com o jovem os policiais apreenderam um rádio comunicador. Na abordagem, segundo informações da Polícia, ele teria jogado o aparelho no chão e tentou fugir, mas logo foi capturado.

Em depoimento na delegacia, ele informou que atuava como "radinho do tráfico" na região e que correu ao avistar os agentes, porque no último dia ( 6 ) ele foi preso, mas conseguiu dois dias depois (18), na audiência de custódia, sua liberdade. O jovem está à disposição da Justiça e vai responder pelo crime de tráfico de drogas.