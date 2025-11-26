Apresentação cultural na Praça que em dezembro se transforma na Vila do Noel - Divulgação/PMAR

Apresentação cultural na Praça que em dezembro se transforma na Vila do NoelDivulgação/PMAR

Publicado 26/11/2025 16:50

Angra dos Reis - O Teatro Dr. Câmara Torres, no Centro Cultural Theophilo Massad, preparou uma programação especial e diversificada para celebrar o mês de dezembro. As apresentações exaltam o espírito natalino e marcam o encerramento das atividades de diversos grupos culturais locais. Todos os espetáculos do mês têm classificação livre.

A programação começa com a Companhia Afro de Teatro Negritude, que apresenta o espetáculo “Natal no Egito” nos dias 3 e 4 de dezembro (quarta e quinta-feira), com duas sessões diárias, às 15h e 16h.

No dia 5 de dezembro (sexta-feira), o Grupo Chão de Estrelas traz ao público o resultado da sua oficina, no espetáculo “O Mistério da Biblioteca Mágica”, às 19h.

No sábado, dia 6, é a vez do Projeto Fonte do Saber, com “Máquina do Tempo”, às 18h. Já no domingo, dia 7, o Studio Pisa apresenta a encantadora montagem “Alice no País Tropical”, às 16h.

A segunda semana do mês traz música e dança ao palco. No dia 10 de dezembro (quarta-feira), a Cia da Música realiza o “Recital Pocket Show”, às 19h. Nos dias 12 e 13 (sexta e sábado), o Studio Camila Nelis apresenta “O Grande Show”, às 19h30.

E o clima natalino se destaca ainda mais no dia 14 de dezembro (domingo), com o espetáculo infantil “Especial de Natal – Mickey e Minnie”, às 17h, atração imperdível para toda a família.



Programação Completa

3 e 4 de dezembro (quarta e quinta-feira)

“Natal no Egito” – Companhia Afro de Teatro Negritude

Sessões: 15h e 16h



5 de dezembro (sexta-feira)

“O Mistério da Biblioteca Mágica” – Grupo Chão de Estrelas

Horário: 19h

6 de dezembro (sábado)

“Máquina do Tempo” – Projeto Fonte do Saber

Horário: 18h

7 de dezembro (domingo)

“Alice no País Tropical” – Studio Pisa

Horário: 16h

10 de dezembro (quarta-feira)

Recital Pocket Show – Cia da Música

Horário: 19h

12 e 13 de dezembro (sexta e sábado)

“O Grande Show” – Studio Camila Nelis

Horário: 19h30

14 de dezembro (domingo)

Especial de Natal – Mickey e Minnie

Horário: 17h

17 de dezembro (quarta-feira)

Show de Talentos – Espetáculo de Dança

Horário: 19h

18 de dezembro (quinta-feira)

Noite de Gala – Espetáculo de Dança

Horário: 19h

19 de dezembro (sexta-feira)

Cantata de Natal – Centro Educacional Tavares Soares

Horário: 18h.

