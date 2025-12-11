Segunda-feira entrega do cartão de Natal será nos bairros com unidade do CRASDivulgação/PMAR
A secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Thaísa Bedê, destaca que o programa simboliza cuidado e compromisso com quem mais precisa.
Natal Amigo 2025 garante cartão-alimentação para jovens PCDs em Angra
Ação vai beneficiar aproximadamente 2 mil crianças e jovens com deficiência, reforçando cuidado, acolhimento e segurança alimentar neste fim de ano. Nesta sexta a entrega agendada será na Vila Noel e após somente nas unidades do Cras
Homem suspeito de atear fogo na companheira é preso sob custódia no HMJ
A vítima com 50% do corpo queimado está em estado grave e o suposto agressor também teve queimaduras nos braços. Ele alega curto-circuito no ar condicionado
Cadela KIRA localiza boca de fumo no Bracuí
Polícia prende suspeito e dá um prejuízo ao tráfico de drogas na localidade
Homem investigado por duplo homicídio é preso depois de invadir uma casa e ameaçar policiais com uma faca na Praia do Anil
Devidson de Aguiar Lessa investigado pela 166ª DP estava cumprindo a pena em liberdade
10ª edição do "Gol da Vida" em Angra
Neste domingo dia 14, no campo de futebol do bairro Monsuaba, com jogadores que representaram grandes clubes de futebol e brilharam em campeonatos internacionais
Eletronuclear recebe combustível para Angra 2
Com parada programada prevista para segunda quinzena de janeiro de 2026
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.