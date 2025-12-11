Segunda-feira entrega do cartão de Natal será nos bairros com unidade do CRAS - Divulgação/PMAR

Segunda-feira entrega do cartão de Natal será nos bairros com unidade do CRASDivulgação/PMAR

Publicado 11/12/2025 12:19

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, inicia na segunda-feira, (15), mais uma edição do programa Natal Amigo, que concede um cartão-alimentação natalino para crianças e jovens de 0 a 24 anos, com deficiência, inscritos e com Cadastro Único atualizado.

O benefício é destinado exclusivamente à compra de alimentos para a ceia de Natal, garantindo um fim de ano mais digno para centenas de famílias angrenses.

A primeira entrega, de forma simbólica, acontece nesta sexta-feira, 12 de dezembro, às 15h, na Vila do Noel. A partir da segunda-feira, a ação seguirá pelos demais bairros com unidade do CRAS — Belém, Parque Mambucaba, Campo Belo, Bracuí, Nova Angra, Frade e Monsuaba.

Cada cartão deverá ser retirado exclusivamente no local de referência, mediante apresentação de documento original com foto do responsável inscrito no Cadastro Único.



A secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Thaísa Bedê, destaca que o programa simboliza cuidado e compromisso com quem mais precisa.

— O Natal Amigo reforça a missão da nossa secretaria, garantir dignidade, inclusão e acolhimento. Cada cartão entregue é uma forma de dizer às famílias que elas não estão sozinhas. Queremos que todas vivam o espírito natalino com esperança, afeto e uma mesa farta — afirma Thaísa.