Aperibé- Duas irmãs foram acusadas de fraudarem as regras do recente concurso público promovido pela Prefeitura. Elas ficaram no mesmo recinto e trocaram informações durante a prova escrita, marcando as mesmas respostas das questões.

A 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Santo Antônio de Pádua, obteve decisão judicial que, impediu a nomeação das irmãs, classificadas em primeiro e segundo lugar sem prejuízo para os demais candidatos que passaram no concurso, de serem nomeados normalmente.

De acordo com o Ministério Público, as duas trocaram as letras dos próprios nomes na inscrição, para conseguirem ficar na mesma sala onde a prova foi ministrada.

A decisão judicial foi assinada pela juíza Mayane de Castro Eccard, da 2ª Vara da Comarca de Pádua e Aperibé.

Enquanto o processo não terminar, as irmãs não serão nomeadas, mas caso a Ação Civil Pública seja considerada improcedente, duas vagas foram reservadas para ambas, com multa de 50 mil reais se a determinação não for acatada.

