Publicado 31/12/2022 13:00

Uma grande quantidade de drogas foi apreendida na Região dos Lagos nesta sexta-feira (30), véspera de Réveillon. As ocorrências aconteceram em Cabo Frio e Araruama. Durante uma das ações, um suspeito foi preso.



No município cabo-friense, por volta das 11h50, a Polícia Militar, ao realizar patrulhamento no bairro Manoel Correia, próximo às Dunas, encontrou uma grande quantidade de entorpecentes enterrada na areia.



No total, foram arrecadadas 2.245 cápsulas de cocaína, 1.125 pedras de crack e 136 tabletes de maconha. O material foi encaminhado à 126ª DP (Cabo Frio). Ninguém foi preso durante a ação.