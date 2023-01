Diante dos fatos, ele foi conduzido à 128ª DP. onde permaneceu à disposição da justiça. - Divulgação

Publicado 17/01/2023 14:00

Um médico legista, considerado foragido da justiça do estado de Tocantins por estupro, foi preso em Araruama, município da Região dos Lagos. A ocorrência foi registrada no início da tarde desta segunda-feira (16), no distrito de Iguabinha.

Ele foi detido por policiais civis de Rio das Ostras, após os mesmos receberem informações privilegiadas sobre seu paradeiro. Conforme a ocorrência, o médico cometia crimes desde os anos 2000.

A Polícia Civil informou, ainda, que as vítimas eram mulheres que iam até o IML para realizar o exame de corpo de delito.

