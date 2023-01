Prefeita Livia de Chiquinho - ASCOM

Publicado 16/01/2023 17:37

A prefeita do município de Araruama Livia de Chiquinho (PP) assinou o decreto de desapropriação 7 de 13 de janeiro de 2023, do antigo Estádio Guanabara; para implantação do projeto "Milésimo Gol Rei Pelé", que tem como meta uma busca por novos talentos. O objetivo é oportunizar aos alunos e alunas da Rede Pública Municipal a desenvolverem suas potencialidades futebolísticas; construindo pontes para futuros profissionais do futebol.

O projeto também visa homenagear o Rei Pelé, além de cumprir e honrar um pedido feito por ele ao fazer o seu milésimo gol no Estádio Maracanã, no Rio, numa partida entre Vasco e Santos, em 1969. Logo depois do feito histórico, ele disse: "Nesse momento de viva emoção para mim, afirmo que devo tudo o que sou ao povo brasileiro. E faço um apelo para que nunca se esqueçam das crianças pobres. Vamos defender as criancinhas necessitadas."

E esse pedido vem exatamente de encontro com as diretrizes politicas da atual gestão.

Para colocar o projeto em prática, o poder público, por meio da Secretaria de Educação, entrou com o decreto de desapropriação do Estádio do Guanabara, que está abandonado há mais de uma década. O espaço vai passar por uma grande reforma e será inaugurado com o nome "Estádio Municipal Rei Pelé."

Além disso, o local, que irá receber uma estátua do Rei Pelé com 3 metros de altura, simbolizando o momento em que o craque realizou o milésimo gol, vai funcionar como um Centro Esportivo de Futebol para meninos e meninas da Rede Pública Municipal de Ensino.

Para coordenar essa grande missão, a prefeita escolheu o ex-atleta de futebol, Luís Carlos Quintanilha, conhecido como Luisinho Quintanilha, que foi bicampeão carioca pelo Botafogo e tricampeão pelo Vasco, onde se tornou o atleta com maior número de títulos do clube.

Na prática, os alunos que apresentarem maior aptidão para o futebol vão ser selecionados pelos professores de Educação Física nas unidades escolares para participarem do projeto.

Mas atenção: mesmo passando por essa "peneira nas escolas" e sendo selecionados os devem manter a nota mínima de 6,0 nas disciplinas para que se mantenham no projeto. Acreditamos que a Educação e o Esporte caminham de mãos dadas no município de Araruama.

Por isso o nosso slogan: "Craque na Escola...Bom de Bola"