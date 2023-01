GAT prende gerente do tráfico de drogas do Clube dos Engenheiros, em Araruama - Divulgação

Publicado 13/01/2023 14:18 | Atualizado 13/01/2023 14:22

Uma equipe do Grupamento de Ações táticas da PM prendeu um elemento por tráfico de drogas, na noite desta quinta-feira (12), em Araruama, na Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência policial, a guarnição estava em patrulhamento na Rua Henrique VIII, no Clube dos Engenheiros, quando teve a atenção voltada para o suspeito em uma bicicleta.



Após abordagem e revista, foi encontrado no bolso do acusado um celular e, na mochila do mesmo, farto material entorpecente.



Ele confessou fazer parte do tráfico da localidade na condição de gerente e que estaria levando as drogas para a comunidade, a fim de distribuir para os “menores” comercializarem, oferecendo a quantia de 5 mil reais para ser liberado.



De imediato a equipe conduziu o acusado à 118ªDP, onde o mesmo foi autuado no artigo 33 da lei 11.343/06 permanecendo preso.