Trio é flagrado com drogas em Araruama; um deles permaneceu preso - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 24/01/2023 15:15

Um trio foi detido com drogas no final da tarde desta segunda-feira (23), em Araruama, município da Região dos Lagos. Ocorrência foi registrada por volta das 18h40, no Clube dos Engenheiros. Um deles permaneceu preso e os outros, liberados.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição recebeu denúncias de que indivíduos estariam vendendo entorpecentes naquela localidade. Diante disso, os agentes foram averiguar a informação.

Em diligência, ao desembarcar da viatura, os policiais realizaram um cerco estratégico que possibilitou deter três indivíduos, que estavam em posse de 177 buchas de maconha, 152 pedras de crack e 58 pinos de cocaína.

Diante dos fatos, os três foram encaminhados para a 118ª DP (Araruama), onde um deles permaneceu preso e os outros dois foram ouvidos e liberados.