Todos os envolvidos foram encaminhados para a 118ª DP, onde o acusado foi preso - Letycia Rocha (RC24h)

Todos os envolvidos foram encaminhados para a 118ª DP, onde o acusado foi presoLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 27/01/2023 14:22

Um homem foi preso com uma arma municiada no início da madrugada desta sexta-feira (27) na Pontinha, em Araruama, município da Região dos Lagos. Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados após denúncias sobre “pedidos de socorro de uma mulher”.

Ainda de acordo com a ocorrência, os agentes chegaram no local, na Rua Medeia da Motta e abordaram quatro elementos, sendo que um deles, identificado como M.S.L., de 39 anos, estava armado com uma pistola calibre ponto 380 com 18 munições.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), onde o acusado foi preso. Os demais foram ouvidos e liberados.