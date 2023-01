Mulheres são presas por tráfico de drogas em Araruama - Letycia Rocha (RC24h)

Mulheres são presas por tráfico de drogas em AraruamaLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 27/01/2023 14:49

Duas mulheres foram presas por tráfico de drogas nesta quinta-feira (26) em bairros de Araruama.



No Parque Mataruna, a acusada, de 33 anos, foi capturada na Rua Antônio São Mendes após uma denúncia. Ela estava com 70 pinos de cocaína e 20 buchas de maconha.

No Clube dos Engenheiros, a criminosa de 28 anos foi detida com 193 pedras de crack, 73 buchas de maconha, 41 pinos de cocaína e R$ 30 em espécie. No momento da captura, a mulher estava com comparsas que conseguiram fugir.



As duas envolvidas foram encaminhadas para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuadas e permaneceram presas.