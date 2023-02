O cantor Vitor Kley volta à Araruama para show especial em comemoração aos 164 anos do município - Divulgação/Redes sociais

Publicado 03/02/2023 11:07 | Atualizado 03/02/2023 11:11

Araruama - O município de Araruama está completando 164 anos de emancipação. Para comemorar, a Prefeitura preparou uma programação especial que inclui várias inaugurações de obras e eventos culturais. As festividades tiveram início nesta quinta-feira (2) e seguirão até o mês de março, em um calendário extenso e cheio de novidades.

No próximo dia 6, data do aniversário do município, haverá show gratuito com o cantor Vitor Kley, dono de hits como “Morena” e “O sol”. O artista gaúcho já esteve na cidade em 2022, integrando as atrações do festival Araruama Literária, e realizou uma das apresentações mais elogiadas pelo público.

Agora, convida os moradores de Araruama para um show especial em celebração aos 164 anos da cidade, com muita música boa e energias positivas. O evento vai acontecer na Praça Menino João Hélio, no Centro, a partir das 21h30.