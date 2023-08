Além de incentivar e promover o esporte no município, a competição é uma ótima programação para curtir o fim de semana com a família - Divulgação

Publicado 07/08/2023 11:51

Araruama - Nos dias 12 e 13 de agosto, vai acontecer a 4ª etapa do INTERCTS Futevôlei, o maior torneio entre Centros de Treinamento do Brasil. O evento será realizado na orla da Laguna de Araruama, no Centro, às 9h.

O torneio reúne equipes de todo o país e vai contar com premiação no valor de R$ 4 mil. Além de incentivar e promover o esporte no município, a competição é uma ótima programação para curtir o fim de semana com a família.