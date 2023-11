Em novembro, a ação será realizada no bairro Sobara, no distrito de São Vicente - Divulgação

Publicado 06/11/2023 12:01

Araruama - Em sua oitava edição, o Cadastro Único Volante de Araruama continua levando acessibilidade à população. Na última terça-feira (31), a ação ocorreu em Prodígio, no distrito de Morro Grande.

Promovido pela Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Política Social, o evento acontece mensalmente no município e já passou por diversas localidades, como Iguabinha, Praia Seca e São Vicente.

A equipe multidisciplinar do projeto se deslocou até a Escola Municipal de Prodígio, facilitando o acesso da população à uma série de serviços gratuitos. Além do cadastramento no programa Cadastro Único — por meio do qual se obtém acesso a benefícios do Governo Federal, como o Bolsa Família — as equipes oferecem também ações voltadas à saúde e bem-estar.

“É o oitavo Cadastro Único Volante, um projeto que super deu certo da gestão da prefeita Lívia de Chiquinho, e nós queremos cada vez mais trazer o direito mais próximo da população”, destaca a Secretária de Política Social, Kátia Gonçalves.

Diversos serviços foram disponibilizados, como aferição de pressão e glicemia, dentista móvel, testagem rápida para DSTs, atualização da caderneta de vacinação das crianças, além de manicure, barbeiro, designer de sobrancelhas e trancista.

A ação também contou com cama elástica e brinquedos infláveis para as crianças. Enquanto os responsáveis realizam o cadastro e utilizam os serviços disponíveis no evento, uma equipe fica responsável pela supervisão e cuidado dos pequenos.

Durante as ações sociais do Cadasto Único Volante, também é feito o acompanhamento do estado nutricional e aplicação do marcador de consumo alimentar do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) dos beneficiários do Programa Bolsa Família e dos escolares do Programa Saúde na Escola (PSE).

“O Cadastro Único que a gente tá trazendo aqui pra população de Prodígio é uma decisão da prefeita Lívia de Chiquinho. Ela deu um direcionamento pra nossa equipe técnica para levar o Cadastro Único Volante para os lugares mais distantes do município. Aqui é a primeira comunidade quilombola que a gente está atendendo”, explica o subsecretário de Política Social, Luciano Bragança.

A secretária de Governo, Daniela de Livia, esteve presente no evento. “É de extrema importância para toda a comunidade aqui de Prodígio, assim como de outras comunidades, esse contato que valoriza, traz eles para o meio social. Então eles vem pra cá, fazem o cadastro, tiram documentos, aprendem sobre a saúde e sobre a educação”, ressalta.

