Publicado 06/11/2023 12:11 | Atualizado 06/11/2023 12:24

Araruama - Um dos mais esperados eventos do calendário oficial do município, a Expo Araruama 2023 ocorreu neste final de semana. Nos quatro dias do evento — que é uma das maiores feiras agropecuárias do interior do estado — milhares de pessoas passaram pelo Parque de Exposição Agropecuária. O local esteve repleto de atrações e atividades selecionadas com o objetivo de fomentar a agricultura familiar da região e impulsionar o turismo.

O município de Araruama é destaque na produção agrícola do estado, especialmente com a produção de citrus — laranja, limão e tangerina. Por esse motivo, a maior parte da programação do evento é direcionada a estimular o cultivo da terra e a agropecuária, contribuindo para a economia local.

A programação da festa foi extensa, com atrações durante todo o dia e shows musicais na parte da noite. Mini fazendinha, galpão agropecuário, Festival do Aipim, concurso da laranja Folha Murcha, recreação e feira de adoção de animais foram alguns dos destaques.

Além disso, o evento também contou com estandes onde os produtores locais puderam expor e comercializar seus produtos.

Sheila Nunes, produtora local e dona da Sra. Tempero, falou sobre a importância do incentivo à agricultura familiar do município: “Estou completando 5 anos da existência da Sra. Tempero e ela iniciou aqui, nesse espaço. Então eu só tenho a agradecer à Prefeitura de Araruama, o governo Lívia de Chiquinho, a Secretaria de Agricultura por todo o incentivo, carinho, dedicação e reconhecimento dado ao pequeno produtor e à agricultura familiar, que faz com que possamos proporcionar essa maravilhosa feira que a gente faz todo ano”, ressalta.

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) também fez parte da feira. Com cinco unidades no município (Outeiro, Fazendinha, Bananeiras, São Vicente e Mutirão), o centro oferece uma série de oficinas de capacitação, com foco em promover geração de trabalho e renda e auxiliar na conquista de autonomia financeira.

“Nós temos oficina de confeitaria, cestaria, barbeiro, corte e costura criativa, macramê, dentre outros. Todas as unidades estão reunidas aqui dentro nessas oficinas. O trabalho do CRAS é muito importante porque, através da nossa prefeita Livia de Chiquinho, e da Secretária de Política Social, Kátia Gonçalves, nós podemos reformular esse projeto. As usuárias vem para o CRAS e aprendem a fazer tudo isso que está vendido aqui hoje”, explica a coordenadora do CRAS Fazendinha, Camila Itaborahy.

Já a programação musical reuniu nomes do cenário nacional e artistas locais. Alexandre Pires, Barões da Pisadinha, Yasmin Santos e Diogo Nogueira se apresentaram no palco principal da festa, enquanto no palco secundário ocorreu um Tributo a Rita Lee, comandado pela cantora Laís Alfradique.

Em cada um dos dias da festa, a cantora trouxe uma convidada para homenagear Rita Lee, ícone do rock brasileiro. Foram elas: Amanda Mattos, Sheila Sá, Mari Trindade e Nathália Toste.