Estudantes do Colégio Municipal Professora Nair Valladares e da Praça Escola Sérgio Ribeiro de Vasconcellos apresentaram seus projetos na feira - Divulgação

Publicado 27/11/2023 10:59

Araruama - Neste final de semana, dias 25 e 26 de novembro, ocorreu a 17ª edição da Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro (FECTI). A feira é a maior do estado e foi realizada no Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (ISERJ/Faetec).

O evento reuniu apresentações presenciais de projetos de estudantes do ensino básico. O município de Araruama participou da feira, representado por dois grupos de alunos com seus respectivos trabalhos, acompanhados dos professores: estudantes do Colégio Municipal Professora Nair Valladares e da Praça Escola Sérgio Ribeiro de Vasconcellos.

166 projetos de 32 municípios do estado foram selecionados para a feira, que foi organizada pela Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Além de uma oportunidade de trocar conhecimentos e apresentar os projetos desenvolvidos em sala de aula, a experiência de participar da feira estimula os estudantes da rede municipal de ensino a explorarem todo o seu potencial criativo e intelectual.

“Uma das missões da nossa gestão é oferecer uma educação de qualidade e acessível a todos e, para isso, fazemos investimentos constantes nesse setor. Esse evento mostra aos alunos da rede municipal que esforço e dedicação podem levá-los a lugares incríveis”, ressaltou a prefeita Livia de Chiquinho.