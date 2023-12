Um ônibus totalmente equipado foi disponibilizado pela Prefeitura e vai percorrer diversas localidades do município - Divulgação

Publicado 05/12/2023 09:41

Araruama - Um dos focos da gestão da prefeita Lívia de Chiquinho é o investimento na saúde pública municipal. Diversas iniciativas tem sido implementadas no município para garantir serviços médicos de qualidade e facilitar o acesso da população aos equipamentos de saúde.

Programas como o Casa Saúde, Fisio Casa e o recém-inaugurado “Meu Médico, Meu Bairro” fazem parte do projeto Saúde Acolhedora, que tem como objetivo promover um atendimento mais humanizado e acolhedor aos usuários atendidos em todas as unidades hospitalares, postos, clínicas e policlínicas.

A Casa Saúde alia os cuidados com a saúde básica e a geração de trabalho e renda. Por meio do projeto, as enfermeiras que antes estavam desempregadas disponibilizam uma parte de suas casas para serem transformadas em núcleos de atendimento, recebendo um valor a título de aluguel pelo espaço.

Além disso, o programa também permite desafogar o atendimento nos postos de saúde e na UPA 24h, tendo em vista que disponibiliza a visita domiciliar. Com o auxílio de bicicletas elétricas, as profissionais se deslocam até a residência dos moradores para realizar serviços como troca de curativos, revalidação de receituários e entrega de medicamentos.

No núcleo de atendimento, são realizados serviços como a coleta do exame preventivo e acompanhamento pré-natal. A Fisio Casa funciona da mesma forma, com foco na área da fisioterapia.

Regularmente, a Prefeitura promove aulas de capacitação para os profissionais que atuam na rede municipal de saúde, com o objetivo de instruir os profissionais sobre como oferecer um atendimento mais humanizado.

Inaugurado nesta segunda-feira (4), o programa itinerante “Meu Médico, Meu Bairro” é um novo equipamento que irá ampliar ainda mais a acessibilidade da população aos serviços médicos.

Um ônibus totalmente equipado foi disponibilizado pela Prefeitura e vai percorrer diversas localidades do município, com o objetivo de facilitar o cuidado e a assistência aos moradores. A primeira ação do programa tem como foco a área da pediatria e funcionará por todo o mês de dezembro.

“Temos investido muito na saúde pública de Araruama e esse programa é um grande avanço do nosso governo para promover ainda mais um atendimento acolhedor e humanizado em toda a rede”, assegurou a prefeita Livia de Chiquinho.

No primeiro dia de atendimento, a iniciativa contou com a atuação da médica pediatra Dra. Viviane Lobo, que atendeu as crianças no distrito de São Vicente.

“Mesmo sendo livre demanda, em média 200 crianças serão atendidas por semana através do ônibus itinerante, estreitando ainda mais o acesso dos usuários da saúde pública municipal”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Sebastião Daher.

Confira os locais e horários de atendimento:

SANTANA, no distrito de São Vicente

Segunda, terça e quarta-feira, das 9h às 16h30

Local: Em frente a Escola Municipal

NORIVAL CARVALHO

Quinta e sexta-feira, das 9h às 16h30

Local: Praça de Norival, ao lado da quadra

É necessário que os pais e responsáveis apresentem um documento de identificação da criança — como registro de nascimento ou identidade —, cartão do SUS e comprovante de endereço.