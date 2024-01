Na ocasião, a prefeita Livia de Chiquinho anunciou a ampliação da orla, que será estendida até a divisão com o município de Saquarema, recebendo um aumento de quase 4 mil metros - Divulgação

Publicado 22/01/2024 07:44 | Atualizado 22/01/2024 07:44

Araruama - Aconteceu, neste domingo (21), a tradicional Corrida de São Sebastião em Araruama. Nesse ano, os atletas percorreram toda a extensão da Orla Oscar Niemeyer, totalizando 10.827 metros de prova. A concentração dos competidores foi na Praia do Barbudo, com chegada na Pontinha do Outeiro, no Areal.

Ao todo, cerca de 400 atletas amadores e veteranos participaram da competição. Durante o percurso, eles puderam avistar as belezas da laguna de Araruama. A orla interliga 8 praias e conta com réplicas de famosas obras do renomado arquiteto Oscar Niemeyer por todo o trajeto, funcionando como um verdadeiro museu a céu aberto.

O maratonista Giovani dos Santos veio prestigiar a corrida e anunciou que também pretende participar do evento no próximo ano. “Participar dessas provas, pra gente que é atleta profissional, é doar a vida. A gente tem que abrir mão de muita coisa pra se dedicar 100% ao esporte e viver disso”, explicou o atleta.

A Prefeitura de Araruama organizou o evento com foco em entregar toda a logística e as melhores condições de segurança para garantir uma prova tranquila para todos os participantes.

Os campeões na categoria feminina foram: Íris Ribeiro do Nascimento, que conquistou o 1º lugar; Karen Oliveira Krichana da Silva, 2ª colocada, e Gabriela Andrade de Sá Coelho, 3º lugar. Já na categoria masculina, o 1º lugar foi para Willdeberg Claudino dos Santos, seguido de Eduardo de Britos Ramos, que conquistou a segunda colocação, e João Olívio Chagas Rosa, 3º colocado.

A medalhista olímpica Geisa Coutinho também esteve presente no evento. A atleta, que é araruamense, elogiou a iniciativa. “É um prazer imenso estar aqui prestigiando esse evento. É o meu esporte, eu amo estar vivenciando isso e torcendo por todos. Quero parabenizar a prefeita por esse megaevento, importantíssimo para o esporte. Isso vai dar visibilidade pra que outros eventos esportivos aconteçam na cidade”, destacou.

Na ocasião, a prefeita Livia de Chiquinho anunciou a ampliação da orla, que será estendida até a divisão com o município de Saquarema, recebendo um aumento de quase 4 mil metros. As obras começam no mês de março e a previsão é de que o percurso da corrida seja de mais de 14 mil metros em 2025.

Ao final da prova, todos os participantes ganharam medalhas de participação.