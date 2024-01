A Corrida de São Sebastião ocorre neste domingo (21) e vai percorrer toda a extensão da Orla Oscar Niemeyer, totalizando 10.827 metros - Divulgação

A Corrida de São Sebastião ocorre neste domingo (21) e vai percorrer toda a extensão da Orla Oscar Niemeyer, totalizando 10.827 metrosDivulgação

Publicado 19/01/2024 15:34 | Atualizado 19/01/2024 15:35

Araruama - O prazo para que os atletas inscritos na Corrida de São Sebastião façam a retirada dos kits foi estendido pela Prefeitura. Inicialmente, a data limite seria nesta sexta-feira (19), mas foi prolongada até sábado (20), às 17h.

A retirada dos kits deve ser feita presencialmente, na sede da Secretaria de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico. A equipe estará de plantão das 10h às 17h para receber os atletas cadastrados.

É importante lembrar que os participantes devem entregar o termo de compromisso impresso e assinado, 2 kg de alimentos não-perecíveis — que serão doados a entidades filantrópicas — e apresentar um documento de identificação.

A Corrida de São Sebastião ocorre neste domingo (21) e vai percorrer toda a extensão da Orla Oscar Niemeyer, totalizando 10.827 metros. A concentração será a partir das 7h30, na Praia do Barbudo, e a chegada será na Pontinha do Outeiro, no bairro Areal.

A sede da Secretaria de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico fica localizada na Rua Ari Parreira, 51 - Centro.