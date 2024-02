Ao todo, cinco localidades diferentes do município terão programação especial: Praia Seca, São Vicente, Iguabinha, Centro e Pontinha - Divulgação

Publicado 07/02/2024 14:15

Araruama - Começa, nesta sexta-feira (9), a programação de Carnaval em Araruama. Diversas atrações gratuitas vão ocorrer em cinco localidades diferentes do município durante os cinco dias de folia: Praia Seca, São Vicente, Iguabinha, Centro e Pontinha.

Na Pontinha, a festa terá início no sábado (10), na Praça de Eventos. A programação vai contar com shows e Baile de Carnaval com apresentação de DJs, todos os dias, a partir das 21h.

Confira:

10 DE FEVEREIRO | SÁBADO

21h - Baile de Carnaval

22h - Show com Dynho

00h - Baile de Carnaval

11 DE FEVEREIRO | DOMINGO

21h - Baile de Carnaval

22h - Show com Banda Abre Alas

00h - Baile de Carnaval

12 DE FEVEREIRO | SEGUNDA-FEIRA

21h - Baile de Carnaval

22h - Show com Thiago Lima

00h - Baile de Carnaval

13 DE FEVEREIRO | TERÇA-FEIRA

21h - Baile de Carnaval

22h - Show com Laís Alfradique

00h - Baile de Carnaval

Na Praça Menino João Hélio, os foliões vão poder pular o Carnaval a partir da sexta-feira (9). As matinês vão acontecer das 18h às 20h30 e o Bailinho com a Turma da Tia Carol — preparado especialmente para as crianças — das 18h às 20h. A programação também vai incluir apresentações de DJs, trio elétrico e shows com artistas locais, que vão ocorrer todos os dias, a partir das 20h30.

Em São Vicente, Iguabinha e Praia Seca a festa começa no dia 10 de fevereiro, com matinês a partir das 18h.